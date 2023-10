Marcha da Família pela Vida realiza manifesto contra o aborto

A Marcha da Família pela Vida partiu da Praça do Rádio Clube, na tarde desta quinta-feira (12), e foi um sucesso reunindo manifestantes contra o aborto na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Pai de três filhos e manifestante Pró-Vida, Gabriel Pollon afirmou para a reportagem durante o ato que esta é a “rainha das pautas”, e que não se pode defender nenhum outro direito sem que se defenda a vida antes.

“Nada mais emblemático que a manifestação de hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, que desde a concepção “indesejada” soube aceitar a vontade do Pai e contra tudo lutou pela vida de Nosso Senhor Jesus Cristo”, expressou.

Quem esteve na passeata também foi Elisandra Marinho “Como cristã, defendemos a vida desde a sua concepção. Sou contra o aborto, excluindo casos de estupros ou quando a gravidez apresente algum risco de vida para mulher.”

“Nós vivemos em uma época aonde o Brasil está revirado ao avesso, aonde pautas à favor das drogas está sendo debatida. Sou contra tudo isso porque sou mãe de quatro filhos e tenho vários sobrinhos. Penso muito na vida deles, da família”, completa.

Felipe Soares, do PL jovem, ressaltou durante a marcha: “A vida é muito importante e crianças indefesas não podem ser assassinadas!”

A caminhada contou também com a presença de políticos da Capital.

