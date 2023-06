Mais de 13,1 mil bolos foram vendidos no dia de Santo Antônio

Com a avaliação inicial de 10 mil pedaços de bolo, os mais de 100 voluntários conseguiram ultrapassar o número estimado e foram confeccionados e vendidos 13.101 bolos para os fiéis que buscam encontrar a tão esperada aliança para o sonhado matrimônio.

A festa do dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, aconteceu ontem (13), e começou com a distribuição dos bolos que foram vendidos previamente. De acordo com a assessoria da paróquia, desde 6h30, já haviam muitos devotos no salão paroquial e nem o frio, de aproximadamente 10ºC e o tempo chuvoso, afastaram os fiéis.

As vendas do tradicional bolo de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, já começaram no mês de maio e, neste ano, a retirada continuou sendo feita de maneira drive-thru e os bolos de pote foram vendidos por R$ 10. A preparação contou com mais de 100 voluntários, que trabalharam em 3 turnos por dia, das 7h às 22h. Outros voluntários trabalharam na venda dos convites, diretamente na secretaria paroquial ou com os fiéis da catedral. Para a produção do bolo, neste ano, foram usados 150 quilos de farinha, 150 quilos de açúcar e quase 3 mil ovos.

A tradição acontece a mais de 20 anos em Campo Grande e, neste ano, houve um diferencial, pois além das mil alianças escondidas dentro dos bolos, também houve uma TV de 50 polegadas como prêmio.

Por Tamires Santana

