Ponta Porã registra sensação térmica de -2ºC e chuvas devem permanecer no Estado até quinta-feira

Meteorologia destaca que frente fria pode provocar as menores temperaturas do ano, em Mato Grosso do Sul

A frente fria que provocou mudanças climáticas em Mato Grosso do Sul desde o último domingo (11), deve seguir ampliando os acumulados de chuva em boa parte do Estado, até esta quinta-feira (15). Junto com ela, os termômetros também permanecem em declínio.

Conforme informações divulgadas pelo meteorologista Natálio Abraão, Ponta Porã registrou, ontem (13), a menor temperatura do Estado, com 5,4ºC e sensação térmica de -2ºC, por volta das seis horas da manhã. Em Campo Grande, a mínima foi de 9,8ºC com sensação de 6,3ºC. Com isso, a previsão para os próximos dias evidencia a virada no tempo, marcada por chuvas, queda acentuada das temperaturas, formação de neblinas e nevoeiros e melhora dos índices de umidade relativa do ar.

Conforme informações divulgadas pelo meteorologista Natálio Abraão, em Campo Grande choveu, ontem (13), aproximadamente 38,5 mm, ou seja, mais da metade do esperado na média mensal, de 52,1 mm. Em Amambai, foram 31,8 mm de chuva, uma média de 86,7 mm. Além disso, em Bataguassu, também foram contabilizados 24,1 mm, de um total de 42,6 mm, de média mensal. Quando se observam os dados relacionados às mínimas, além de Campo Grande e Ponta Porã, o município de Bonito obteve mínima de 7,9ºC, Corumbá com 8,9ºC, Dourados 8,5ºC e Amambai com 8,2ºC. As maiores temperaturas mínimas ficaram por conta de Chapadão do Sul com 17,9ºC e Paranaíba com 19,6ºC.

Segundo o Cemtec, esta mudança climática está relacionada ao avanço de uma intensa massa de ar frio, que deverá favorecer a queda significativa das temperaturas, podendo registrar as menores temperaturas do ano, até o momento. Há previsão para ocorrência de nevoeiro e neblina ao amanhecer.

Nesta quarta-feira (14) podem ocorrer geadas de intensidade fraca a moderada, com destaque para as regiões sul e sudoeste do Estado. Estão previstas temperaturas mínimas entre 6-9°C e máximas de 16°C para a região sul do Estado. Porém, pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 5°C. Para a região norte do MS, esperam-se mínimas entre 9-11°C e máximas de até 19°C. Em Campo Grande, mínima entre 8-10°C e máxima de até 16°C. Os ventos sopram com valores entre 30-50 km/h.

Alerta climático

Segundo comunicado emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 67 cidades de Mato Grosso do Sul estão em alerta pelo risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco. A expectativa é que os municípios de Corumbá, Três Lagoas, Água Clara, Aquidauana, Eldorado, Nova Alvorada do Sul, Campo Grande, dentre outros, registrem chuva entre 30 a 60

mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Além disso, o instituto também alertou para o declínio, entre 3ºC e 5ºC, de temperaturas na região norte do Estado, provocando leve risco à saúde.

Acolhimento

Cabe lembrar que as equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) realizam ações de abordagem e oferta do serviço de acolhimento 24 horas. Os profissionais oferecem os serviços da Rede de Assistência Social do município disponíveis nas duas unidades de Uaifas (Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias), além da Casa de Passagem Resgate, que acolhe os estrangeiros e migrantes, e a Casa de Apoio São Francisco. Para acionar as equipes do Seas, a população pode entrar em contato pelos telefones (67) 99660-6539 ou 99660- 1469, que funcionam de forma ininterrupta.

Vale destacar que os moradores em situação de vulnerabilidade social não são obrigados a aceitar a assistência. As recusas de atendimento são um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, Inciso XV

Por Michelly Perez – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.