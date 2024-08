“Maioria das vítimas de feminicídios são mulheres negras por medo da polícia elas se calaram”, diz delegada Eugênia Villa

Com cinco feminicídios registrados em sete meses 3. 760 casos de violência doméstica registrados pela polícia em Campo Grande, a pioneira no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil e criadora da 1ª Delegacia de Combate ao Feminicídio do País, Eugênia Villa veio a Capital nesta quinta-feira (08), onde participou de um evento em alusão ao Agosto Lilás.

Pensando em deixar um legado a todas as mulheres do Brasil no dia dois de março de 2015, Eugênia criou a primeira delegacia de combate ao feminicídio. O local foi criado para investigar os crimes contra as mulheres e punir os culpados. “ O termo feminicídio foi criado para investigar as causas das mortes de mulheres só pelo fato de serem mulheres, principalmente as negras e de classe periférica . É desafiador está enraizado nas famílias. É difícil para a polícia entrar em uma casa e retirar a mulher do ciclo de violência sem ela registrar uma ocorrência. Quando nós chegamos no local do crime aquela mulher já vivenciou um ciclo de violência. Nós precisamos vencer esse silêncio e chegar antes”, relatou.

Eugênia Villa continua dizendo que a polícia só pode atuar dentro da lei, precisa de um protocolo operacionais como flagrante e delito e ordem judicial, mas o autor sempre está dentro da residência da vítima podendo comete o crime a qualquer momento.

“A violência familiar é o que antecede o feminicídio então precisamos começar com as crianças principalmente no âmbito escolar. Vamos procurar caminhos para trabalhar e fazer com que a polícia para com essa rigidez na hora de atender as vítimas de violência, precisamos deixas elas a vontade na hora de denunciar”, comentou.

A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, Manuela Nicodemos Bailosa também participou do evento e comentou sobre as mulheres negras vítimas de violência doméstica a importância de dar visibilidade para os marcadores sociais. “ Não podemos esquecer das mulheres indígenas, no Mato Grosso do Sul os casos ainda são altos, a cidade de Dourados é uma das mais violentas para mulheres indígenas no Brasil“, enfatizou.

Elaine Benicasa, titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Mato Grosso do Sul comentou sobre o combate contra violência doméstica realizado principalmente nas escolas. “ Já temos mais crianças e adolescentes conscientizados sobre o tema. Diversas palestras são realizadas nas unidades escolares estamos no caminho certo e no futuro se o governo federal implantação uma disciplina para os estudantes seriam um grande avanço”, ressaltou a delegada titular da Deam.

Feminicídio Negro

Não satisfeita com os casos de mulheres negras mortas, Eugênia Villa fez um balanço sobre as 280 mulheres mortas no Piauí e fez uma buscas seus assassinos e no levantamento ela descobriu que a maioria das mulheres vítimas de feminicídios são negras e os suspeitos também são negros.

“O feminicídio negro tem que ganhar visibilidade, ele mostra a vulnerabilidade dessas vítimas. As mulheres negras silenciam quando sofrem agressão, pelo simples fatos de quando um policial mata ou prende um individuo na sua maioria das vezes é negro, isso mostra que a farda escolhe raça. Não podemos tratar o feminicídio como um crime normal”, finalizou.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais