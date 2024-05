Maio Amarelo: ISMAC realiza ato de sensibilização sobre acidentes de trânsito

O Instituto sul-mato-grossense para cegos Florivaldo Vargas (ISMAC), promoverá juntamente com todos os seus atendidos, pessoas cegas e com baixa visão, um ato de sensibilização da sociedade e do poder público para a importância de se garantir condições de acessibilidade para este público.

Sendo as ruas e calçadas acessíveis ou não, o ato tem o objetivo de chamar a atenção de toda a população

sobre os cuidados que todo motorista, motociclista, ciclista e pedestres devem ter nas vias públicas inerentes a qualquer pessoa, além de alertar sobre os impactos sociais, emocionais e econômicos, resultados dos acidentes de trânsito, causando grandes transtornos, ferimentos, perdas de locomoção e óbitos devido a inobservância as regras de trânsito em campo Grande.

O ato será realizado na terça-feira (28), a partir das 9h30, nas travessias de pedestres nas quadras da Avenida Afonso Pena, Rua Vinte e Cinco de Dezembro e próximo a Prefeitura Municipal de Campo Grande e do ISMAC.

Fundado em 1957, há 67 anos o ISMAC atende pessoas cegas e com baixa visão na habilitação e reabilitação na sua vida cotidiana, assim como no direito de ir e vir, nas vias públicas.

Com informações da Assessoria de Comunicação ISMAC.

