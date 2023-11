Lobinha é a nova moradora e embaixadora da educação ambiental no Bioparque

Uma lobinha, pertencente à espécie Cerdocyon thous, também conhecida como cachorro-do-mato, encontrou um novo lar no Bioparque Pantanal. Resgatada como órfã em Nova Andradina, com apenas dois meses de idade, a lobinha não pode retornar à natureza e, por isso, foi acolhida pelo Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande.

Seu nome, uma homenagem a uma artista sul-mato-grossense, será revelado em uma cerimônia especial nesta quinta-feira (23).

Para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da lobinha, um recinto no Bioparque foi adaptado para recebê-la. Além de ser a mais nova moradora do complexo, ela também assumirá o papel de embaixadora da educação ambiental. Devido à sua adaptação à presença humana, a lobinha desempenhará um papel fundamental na sensibilização do público sobre a importância da preservação da fauna e flora.

O Bioparque Pantanal, que já é reconhecido por sua contribuição à conservação da biodiversidade, fortalece sua missão ao receber a lobinha como um exemplo vivo para os visitantes e estudantes. A lobinha se torna, assim, o primeiro mamífero do Bioparque, agregando valor à experiência educativa e promovendo a conscientização ambiental entre os visitantes.

Espécie

Cachorros-do-mato possuem uma coloração variável, exibindo uma coloração de cinza e marrom, usualmente com tons de amarelo. As orelhas são curtas com tons avermelhados. A cauda é relativamente longa com pêlos longos tendendo a uma coloração preta.

Normalmente habitam áreas abertas, campos e cerrados. Ele é um animal territorialista e pode ser observado em grupos compreendendo um casal monógamo de adultos e 1-5 filhotes. É usualmente um caçador solitário e raramente caça em pares.

