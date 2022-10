Linhas de ônibus da Capital irão operar em horário especial no domingo de eleição

Com objetivo de viabilizar a locomoção dos eleitores no dia das eleições, diversas linhas de ônibus de Campo Grande terão o horário de circulação reforçados neste domingo (30), segundo turno das eleições. Ao todo, 18 linhas irão operar com o horário funcional de sábado.

Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), as linhas funcionarão com o horário de sábado, já que no domingo o transporte costuma operar em horário reduzido.

Confira as linhas:

061 – (Moreninhas/Shopping CG)

063 – (Moreninhas/Aero Rancho)

064 – (Guaicurus/Shopping Norte Sul Plaza)

070 – (General Osório/Bandeirantes)

071 – (Bandeirantes/Júlio de Castilho)

072 – (Nova Bahia/Morenão)

073 – (Nova Bahia/Júlio de Castilho)

080 – (Aero Rancho/General Osório).

081 – (Nova Bahia/Bandeirantes)

082 – (Aero Rancho/Shopping Campo Grande)

085 – (Morenão/Júlio de Castilho)

086 – (Júlio de Castilho/Shopping Campo Grande)

087 – (Guaicurus/General Osório)

110 – (Parque do Sol)

222 – (UCDB/General Osório)

302 – (Caiobá)

319 – (Lageado/Centro)

474 – (Júlio de Castilho/UCDB)

As linhas 203 e 521, que fazem a rota Parque dos Poderes, também irão circular neste segundo turno. Conforme o Consórcio Guaicurus os terminais Aero Rancho, Bandeirantes, General Osório, Guaicurus, Hércules Maymone, Júlio de Castilho, Morenão e Nova Bahia contarão com quatro ônibus extras, entre 8h a 17h. Já no Terminal Moreninhas está previsto ter dois ônibus extra com um motorista disponível.

Passagem gratuita:

Em decisão divulgada no dia 18 de outubro, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer, voluntariamente e de forma gratuita, serviço de transporte público durante o 2º turno das eleições.

Em Campo Grande, o passe livre passa a valer a partir das 5h da manhã e segue até as 17h59 de domingo. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, a frota de ônibus de Campo Grande funcionou com gratuidade, contudo diversos usuários do transporte foram cobrados indevidamente.

O horário de votação em Mato Grosso do Sul será iniciado às 7h da manhã e encerrado ás 16h, conforme estabelecido na determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aprovada em 2021.

Serviço:

O itinerário e horários de todas as linhas de ônibus do transporte público da Capital pode ser conferido no site: https://www.consorcioguaicurus.com.br/.

