Leilão oferta maquinários, peças, materiais de escritório e demais bens

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) visando melhorias em sua gestão de patrimônio, promove leilão Eletrônico para alienação de bens móveis: maquinários, veículos e sucatas. O leilão eletrônico está aberto e sendo realizado por meio do Portal da Leiloeira.

Conforme o edital, a relação de bens compreende: carcaças de hidrômetros, retroescavadeiras, caminhões, motos, reboques pró-minas, carretas reboques, equipamento de desobstrução de esgoto, reservatórios de água, roçadeiras, moto bombas, compactadores, sucatas de ferros e outros, fogões, geladeiras, armários, arquivos de aço, móveis para escritório, cadeiras, ares condicionados, equipamento de informática, equipamento laboratório e outros.

A visitação dos lotes acontece de 10 à 19 de maio, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h (horário MS), nas cidades de Campo Grande, Água Clara, Coronel Sapucaia e Rio Brilhante. Todos os detalhes estão no endereço eletrônico.

A promoção deste leilão Eletrônico visa, acima de tudo, a complementação do projeto de melhoria e reposição de ativos que a Diretoria de Administração e Finanças vem fazendo ao longo dos últimos anos, por meio da Geinfra (Gerência de Infraestrutura Administrativa). O leilão foi aberto para lances no dia 29 de abril e será encerrado no dia 24 de maio. Acesse também: Mais frio? Meteorologia prevê mínima de até 10ºC esta semana