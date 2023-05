Ação Social no CRAS Vida Nova reúne centenas de mães em Campo Grande

No último dia 5 (sexta-feira), O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Vida Nova,em Campo Grande, foi palco de uma emocionante ação social que atraiu cerca de 650 pessoas, lotando o ginásio da unidade. O evento ofereceu orientações sobre o Cadastro Único, além de proporcionar atrações culturais, recreativas e até mesmo um sorteio de geladeiras, fornecidas pela concessionária de energia elétrica da cidade.

Desde cedo, antes mesmo da abertura dos portões, uma fila se formava demonstrando a importância do evento para as mães beneficiárias do bolsa família. A prefeita Adriane Lopes, acompanhada pelo secretário municipal de assistência social, José Mário Antunes, marcou presença e destacou o trabalho realizado pela administração municipal em busca de oportunidades para a população.

Durante o evento, as mães tiveram acesso a palestras ministradas por representantes de entidades parceiras como Camila Muzi da Labclin, e Solange Brun, do O Boticário. As palestras abordaram temas como emancipação financeira e geração de renda, encorajando as mulheres a investirem em projetos pessoais que garantam sua independência. Além disso, foram realizados cadastros para mães interessadas em trabalhar sem sair de casa.

As mães presentes também receberam kits das empresas parceiras como forma de homenagem. Para aquelas que tinham dúvidas sobre as condições para receber o Bolsa Família, uma equipe do Cadastro Único esteve disponível para fornecer orientações sobre a documentação exigida e as regras estabelecidas pelo governo federal. Equipes da secretaria municipal de saúde também estiveram presentes, realizando agendamentos de mamografias e exames laboratoriais.

Jennifer Rodrigues Pereira Mendonça, beneficiária do bolsa família, expressou sua satisfação com a iniciativa do CRAS, destacando a valorização e a oportunidade de esclarecer dúvidas para não perder o benefício. Geise Cordeiro da Silva, auxiliar de limpeza, participou pela primeira vez de uma ação no cras e elogiou a iniciativa, ressaltando a importância de estar atualizada.

Enquanto aguardavam atendimento, as mães foram homenageadas com a apresentação do músico Paulo Prado, que trouxe um repertório que enalteceu o papel da mulher na sociedade e na família. O sorteio de quatro geladeiras, oferecidas pela concessionária de energia elétrica da capital,Energisa, foi um dos pontos altos do evento. As geladeiras foram destinadas às pessoas que realizaram o cadastro na Tarifa Social da energia elétrica ao longo da semana.

A Tarifa Social é um desconto na conta de luz concedido pelo Governo Federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros alguém beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).