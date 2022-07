Lançamento da edição 2022 da Campanha Agosto Lilás acontece na segunda (1)

Amanhã (1) acontece o lançamento anual da Campanha Agosto Lilás, que visa o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul. A campanha terá início às 13h30 no auditório do Sebrae, em Campo Grande.

Na edição deste ano, em alusão aos 16 anos da Lei Maria da Penha, diversas ações virtuais e presenciais serão divulgadas no evento que conta com a presença de parceiros governamentais e não-governamentais.

Agosto Lilás acontece desde junho de 2016 e foi instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, que tem como objetivo divulgar a Lei Maria da Penha. Além disso, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.

Atualmente Campo Grande já registrou seis casos de feminicídio e só em Mato Grosso do Sul neste ano já foram registrados 24 casos no total. Durante o evento serão entregues os certificados do Selo Social “Prefeitura Amiga da Mulher” aos representantes dos municípios de Amambai; Batayporã; Chapadão do Sul; Corumbá; Ivinhema; Jardim; Maracaju; Naviraí; Rio Brilhante; São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

