Juntos há 54 anos, casal vai retirar nova identidade no Dia dos Namorados na Capital

Atendimento agendado aos sábados em dois postos da Capital facilita acesso à CIN para quem não consegue procurar o serviço durante a semana

Sartunina Areco Balbuena, de 76 anos, e Lourenço Balbuena, de 77, saíram juntos de casa, no Jardim Zé Pereira, em Campo Grande, para solicitar a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento conhecido pela população como novo RG. A retirada ficou marcada para uma data simbólica: 12 de junho, Dia dos Namorados.

Casados há 54 anos, os dois devem voltar ao posto de identificação também juntos. “Vou ter que vir com ele também. Dia dos Namorados, Deus quiser”, disse Sartunina. A comemoração, segundo ela, já tem destino: a casa da família, com amigos e salgadinhos.

A história do casal mostra, na prática, a função do atendimento aos sábados em dois postos de identificação da Capital: facilitar o acesso ao documento para pessoas que têm dificuldade de comparecer durante a semana. O serviço é realizado mediante agendamento prévio.

Durante a semana, Sartunina conta que a rotina doméstica ocupa boa parte do dia. Por isso, o sábado se tornou a melhor opção para resolver o documento e ainda aproveitar a saída para visitar familiares e amigos. “Eu sou dona de casa, gosto de fazer meu serviço. Até meio-dia tenho muita coisa para fazer. No sábado, eu saio mais, resolvo outras coisas”, contou.

Lourenço também aproveitou a ida ao posto para atualizar um documento antigo. A primeira identidade dele foi emitida em 1969, ainda na época do antigo Estado de Mato Grosso. Mais de cinco décadas depois, ele solicitou a nova versão do documento.

Em Campo Grande, o atendimento aos sábados ocorre no posto do Pátio Central, na Rua Marechal Rondon, 1380, Centro, das 8h às 14h, com 132 vagas disponíveis; e no posto do Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, Jockey Club, das 10h às 17h, com 110 vagas. Nos dois locais, o atendimento é realizado mediante agendamento prévio.

A CIN substitui gradualmente o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país. O modelo também traz recursos de segurança, como QR Code para validação e código de leitura mecânica, semelhante ao utilizado em passaportes. O RG antigo continua válido até 2032, mas a emissão do novo documento já está disponível em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o II (Instituto de Identificação) da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, Campo Grande oferece cerca de mil vagas diárias para emissão da CIN na rotina dos postos de identificação da Capital. A possibilidade de atendimento aos sábados busca facilitar o acesso de trabalhadores, idosos, famílias e pessoas que não conseguem procurar o serviço em horário comercial durante a semana.

O diretor do II, Daniel Ferreira Freitas, reforça que a população não precisa esperar mutirões para solicitar o documento. A emissão da CIN ocorre na rotina dos postos de identificação, por agendamento, com atendimento aos sábados nas unidades do Pátio Central e do Shopping Norte Sul Plaza.

No interior, a emissão da CIN é realizada nos postos de identificação durante os dias úteis. Ações itinerantes também são realizadas para públicos com maior dificuldade de acesso.

Para solicitar a CIN, a população deve fazer o agendamento pelo Portal de Serviços da Sejusp, no endereço https://servicos.sejusp.ms.gov.br/. No portal, também é possível consultar as unidades disponíveis e os horários de atendimento.

Para Sartunina e Lourenço, a retirada da nova identidade ficou marcada para uma data simbólica. Depois de 54 anos de casamento, os dois vão sair novamente juntos para buscar a CIN. “Vamos comemorar o Dia dos Namorados. Dia do RG novo”, resumiu Sartunina.

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