Adolescentes trocam telas por ações de impacto social em Campo Grande

Mais de 300 adolescentes estarão reunidos em Campo Grande neste fim de semana para uma experiência que combina desenvolvimento pessoal, saúde emocional, liderança e ações de voluntariado voltadas à comunidade.

A iniciativa faz parte do I Will Go Teen, encontro que será realizado nos dias 12 e 13 de junho, na Escola Adventista do Vilas Boas. A programação inclui palestras, rodas de conversa, atividades interativas e desafios voltados ao protagonismo juvenil, incentivando os participantes a refletirem sobre seu papel na sociedade e a desenvolverem habilidades socioemocionais.

Entre os temas abordados estão saúde mental, relacionamentos, propósito de vida, empatia e serviço ao próximo. Os adolescentes também terão contato com profissionais de diferentes áreas, incluindo psicologia, em momentos de diálogo e troca de experiências.

De acordo com Soraya Vital, diretora-geral da Rede Adventista de Educação em Mato Grosso do Sul, iniciativas como essa ajudam a desenvolver competências que vão além do ambiente escolar.

“Vivemos um momento em que os adolescentes enfrentam inúmeros desafios relacionados à saúde emocional, às relações sociais e à construção da própria identidade. Criar espaços seguros para diálogo, reflexão e desenvolvimento de habilidades humanas é fundamental para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e preparados para contribuir positivamente com a sociedade”, destaca.

A programação culmina na tarde de sábado (13), quando os participantes deixarão o ambiente do evento para realizar ações de acolhimento e interação com a comunidade no Parque das Nações Indígenas.

Entre as iniciativas previstas está o “Abraço Simbólico”, atividade que busca promover mensagens de cuidado, respeito e valorização das pessoas. Outra ação convidará frequentadores do parque a compartilhar pedidos pessoais e momentos de conversa, incentivando a escuta ativa e a construção de conexões humanas em um período marcado pelo aumento dos índices de ansiedade e isolamento social entre jovens e adultos.

Segundo os organizadores, o principal objetivo é mostrar aos adolescentes que pequenas atitudes podem gerar impactos significativos na vida das pessoas e fortalecer o senso de responsabilidade social.

Serviço

Evento: I Will Go Teen

Data: 12 e 13 de junho de 2026

Local: Escola Adventista do Vilas Boas

Ação aberta ao público: Sábado, 13 de junho, das 15h às 16h30

Local da ação: Parque das Nações Indígenas – Portões Kadiwéu e Guató

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