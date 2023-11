Jovem de 18 anos morre afogado em lagoa

José Armando Correia da Silva, de 18 anos, perdeu a vida após se afogar em uma lagoa no fim da tarde deste domingo (26) em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. O incidente é tratado como morte a esclarecer. Conforme informações do boletim de ocorrência, a lagoa está localizada nos fundos do Bairro Nova Rio Brilhante.

O jovem saiu de casa por volta das 14 horas e informou aos pais que iria tomar nadar com os amigos em uma lagoa local e tomar tereré.

Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas e localizaram o jovem a cerca de dois metros de profundidade. Apesar de ter sido encaminhado ao hospital, José Armando não resistiu e veio a falecer.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o jovem era aluno da Apae. Durante as buscas, familiares estiveram presentes e manifestaram desespero diante da trágica situação. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Serviço:

O Corpo de Bombeiros de MS orienta as pessoas para que não entrem em rios de corredeira para atividades de banho ou natação; se entrar em represas, lagos, açudes, remanso de rio use coletes salva-vidas homologado e de tamanho adequado; cuidado com o limo nas pedras ele pode fazer você escorregar e cair na água; cuidado com buracos e fundos de lodo, pois você pode afundar rapidamente.

Além disso, se o rio tiver correnteza, nunca entre na água acima do joelho; nunca mergulhe de cabeça; não tente entrar na água para realizar o socorro, ao invés disto chame por ajuda e jogue qualquer material de flutuação para ajudar.

É fundamental procurar um lugar seguro e apropriado para o lazer, inclusive que tenha a presença de bombeiros e guarda vidas. Crianças exigem cuidados redobrados e sempre devem usar colete salva-vidas e ter sempre a presença de um responsável por perto para evitar acidentes com consequências mais graves.

É importante ressaltar que, em caso de afogamento, a pessoa só tente salvar a vítima caso seja habilitado e esteja em boas condições físicas para a ação. Caso contrário, tente se aproximar da vítima e lance algum objeto que a ajude a flutuar, ser puxada para um local seguro e acione o guarda vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone de emergência “193”.

Leia mais: