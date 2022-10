José Dumont é solto e terá de usar tornozeleira eletrônica

A Justiça mandou soltar o ator José Dumont, 72. A informação foi confirmada ao site F5 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A partir de agora, ele terá de ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

A decisão sobre a soltura foi da 3ª Câmara Criminal, em sessão de julgamento. O processo está em segredo de Justiça. Segundo o TJ, a prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas.

De acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação. No entanto, ele terá de cumprir medidas cautelares alternativas, como a monitoração eletrônica.

Sobre a prisão

O ator José Dumont foi preso em flagrante na tarde de 15 de setembro, sob suspeita de armazenar pornografia infantil. De acordo com informações, o material foi encontrado na sua casa após o cumprimento de um mandato de busca e apreensão originado de uma denúncia de estupro de vulnerável.

Dumont já estava em investigação pela Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), pelo crime de abuso contra um menino. Segundo informações, o ator foi captado pelas câmeras de segurança do condomínio onde morava, beijando e tocando de maneira íntima uma criança de 12 anos. A policia afirmou que o suspeito se aproximou do jovem a cerca de 1 ano, oferecendo ajuda financeira e presentes para criar um vínculo com a vítima. A queixa de abuso partiu dos vizinhos de Dumont.

Com informações da Folhapress.

