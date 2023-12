Instituto Luther King realiza Bazar de Produtos Importados

O momento é de oportunidades para quem quer comprar produtos importados e ajudar o Instituto Luther King, que já é reconhecido por seu impacto social ao promover a educação de jovens de famílias carentes. A partir deste sábado (9) até a próxima terça-feira (12), a unidade sediará um evento especial, que oferecerá uma variedade de produtos importados a preços acessíveis. Localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 603, Centro, em Campo Grande, o bazar estará aberto ao público a partir das 9h.

Segundo a organização, o Bazar de Produtos Importados tem como meta arrecadar fundos destinados à sua manutenção. Centenas de itens, desde brinquedos a materiais de pescaria, perfumes e utensílios domésticos, foram generosamente doados pela Receita Federal. Essa iniciativa busca não só disponibilizar produtos de qualidade a preços vantajosos, mas também angariar recursos para manter os cursos preparatórios para vestibulares e o Enem, oferecidos a custos simbólicos à comunidade carente.

Todos os anos, o Instituto Luther King é responsável por viabilizar o ingresso de muitos jovens de baixa renda em universidades públicas em todo o país, e enfrenta desafios financeiros decorrentes da redução no número de doações nos últimos anos. Esse bazar representa uma oportunidade crucial para o sustento e continuidade desse projeto social significativo.

Com isso, a participação nesse evento não só possibilita a aquisição de produtos de qualidade a preços acessíveis, mas também apoia diretamente uma causa que impacta positivamente a vida de jovens e suas famílias, proporcionando-lhes oportunidades educacionais fundamentais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 99175-1110.

Por – Michelly Perez

