Insegurança na região da Rua Travessa Pimentel é tema de reunião entre moradores, comerciantes e lideranças

Na última semana, uma reunião foi realizada com moradores e comerciantes do entorno da Rua Travessa Pimentel, no centro da Cidade, endereço diretamente ligado a insegurança causada pelo alto número de usuários de drogas e moradores de rua.

Segundo a comunicadora Marinalva Pereira, que também participou, os moradores estão revoltados com a situação do lugar histórico da Capital, que se encontra em estado de abandono. Os participantes relataram todos os problemas que os afligem e que, geralmente, está diretamente ligada a insegurança.

O encontro contou também com presença de lideranças importantes para a solução do problema, como agentes da Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Metropolitana). Além disso, houve a presença do Vereador Coronel Alirio Vilassanti.

Secretaria-adjunta do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Andrea Figueiredo participou da reunião e colocou o órgão que representa a disposição para estudar e contatar outras secretarias do município “para minimizar estes problemas relacionados a Travessa Pimentel, que é uma rua oficial, porém muito utilizada por moradores da região”, avalia.

Travessa Pimentel

Na frente de um dos centros culturais mais famosos da cidade, a Rua Travessa Pimentel cobre a Morada dos Baís. Mas o problema de insegurança não é só nessa quadra. Próximo ao endereço existe a Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, onde também se concentra diversos moradores de rua e usuários de drogas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal para levantar mais informações, mas até a conclusão da matéria não houve resposta. Acesse também: Após temporal com mais de 400 mil descargas atmosféricas, 3 bairros da Capital seguem sem energia