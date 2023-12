Após temporal com mais de 400 mil descargas atmosféricas, 3 bairros da Capital seguem sem energia

O fim de semana foi de tempestades em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande o domingo (10) foi de chuva forte e alguns bairros ficaram sem energia. Nesta segunda-feira, os bairros Jardim Centenário, São Francisco e Jardim Centro-Oeste seguem sem energia.

Conforme a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado, os impactos nos bairros são pontuais, ou seja, não são totais e equipes já estão nos locais para restaurar o funcionamento da rede. No domingo (10), pelo menos 19 bairros haviam sido afetados.

Ainda segundo a concessionária, as tempestades de domingo causaram estragos significativos no sistema elétrico em várias regiões do Estado, devido à queda de árvores e galhos sobre a rede, além de rompimentos de cabos.

Além disso, a Energisa informou que desde o início das ocorrências climáticas, foram contabilizados 482.878 descargas atmosféricas (NetClima). Os maiores impactos foram registrados na capital, onde a empresa aumentou a quantidade de equipes em 3 vezes para atender as ocorrências.

A Energisa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.

Descargas atmosféricas

Segundo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais), descargas atmosféricas são descargas elétricas de grande extensão (alguns quilômetros) e de grande intensidade (picos de intensidade de corrente acima de um quiloàmpere), que ocorrem devido ao acúmulo de cargas elétricas em regiões localizadas da atmosfera, em geral dentro de tempestades.

A descarga inicia quando o campo elétrico produzido por estas cargas excede a capacidade isolante, também conhecida como rigidez dielétrica, do ar em um dado local na atmosfera, que pode ser dentro da nuvem ou próximo ao solo. Quebrada a rigidez, tem início um rápido movimento de elétrons de uma região de cargas negativas para uma região de cargas positivas. Existem diversos tipos de descargas, classificadas em função do local onde se originam e do local onde terminam.