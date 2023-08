Inscrições para “Voucher Transportador” devem abrir em julho

Com o objetivo de incluir pessoas que estão fora do mercado de trabalho, as inscrições para o “Voucher Transportador” devem abrir em julho. O programa irá qualificar mil motoristas de cargas de ônibus e ainda conceder “custo zero” na inclusão das letras “D” e “E” na carteira de habilitação.

O “Voucher Transportador” foi aprovado na Assembleia Legislativa e depois sancionado pelo governador Eduardo Riedel. O próximo passo é a publicação de um decreto com as regras para seleção e abertura das inscrições. Os cursos serão oferecidos pelo Sest Senat, por meio de uma parceria com o Governo do Estado.

Vagas e novas cidades

O programa irá abrir mil vagas para motoristas participarem da qualificação e inclusão de novas letras na habilitação. Elas serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo, que entrou no grupo dos municípios contemplados.

Cabe destacar que a cidade de Ribas do Rio Pardo se tornou um “polo nacional” na produção de celulose após a construção da fábrica da Suzano. Isso gerou um “boom” econômico no município, que agora precisa de mão de obra qualificada em diversos segmentos, entre eles de motoristas de cargas, que vão transportar a produção. Por isso ela fará parte do Voucher Transportador.

Das mil vagas disponíveis, 850 serão para Campo Grande, 50 para Ribas e 20 para cada uma das demais cidades. Os cursos vão totalizar 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente este objetivo, que é capacitar trabalhadores, em áreas com empregos disponíveis.

“Nosso objetivo é não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Por isso vamos promover a inclusão destas pessoas que estão à margem do processo, para gerar novos empregos e assim melhorar a renda da população. Isso passa pela qualificação profissional”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

