Venda de vacinas contra Leishmaniose por “desvio de conformidade”

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), informou na noite de ontem (24), a suspensão da fabricação e venda da vacina Leish-Tec, desenvolvida contra a Leishmaniose canina. A determinação ocorre após fiscalização constatar “desvio de conformidade” do produto, o que poderia causar falta de eficácia da vacina.

Além disso, o produto poderia gerar risco à saúde animal e humana, portanto oito lotes passaram por recolhimento. A empresa fabricante já iniciou o recall do item. Até o momento, oito lotes foram reprovados (029/22; 037/22; 043/22; 044/22; 060/22; 004/23; 006/23; 017/23) em análises realizadas sob acompanhamento oficial, por apresentarem teor de proteína A2 inferior ao limite mínimo estabelecido na Licença do Produto. As investigações continuam em andamento e outras ações poderão ser adotadas.

A vacina Leish-Tec foi desenvolvida pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e está disponível desde 2008. A instituição disse que o produto já está licenciado e não está em fases de testes e desenvolvimentos, etapas de responsabilidade da universidade.

Segundo a Ceva Saúde Animal, o imunizante é o único contra leishmaniose visceral canina aprovado pelo Ministério da Saúde e pelo Mapa.

Leishmaniose

A leishmaniose visceral é uma zoonose e um grave problema de saúde pública no país. A doença é transmitida para animais ou humanos por meio da picada de insetos fêmeas infectadas, conhecido popularmente como mosquito palha, asa-dura, tatuquiras, birigui, dentre outros. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomyia longipalpis.

Além da vacinação, as medidas de prevenção incluem o uso de repelentes, principalmente nos horários de atividades do vetor (amanhecer e anoitecer), e a limpeza dos quintais, sobretudo os que possuem plantas, para evitar o acúmulo de matéria orgânica.

Um dos sintomas da doença nos animais é a perda de apetite, emagrecimento, pelo opaco, queda ou crescimento exagerado das unhas, aparecimento de feridas na pele e, em estágio mais avançado, perda do movimento das patas traseiras.

