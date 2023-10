Inscrições para o Processo Seletivo do Senar/MS estão reabertas

O Senar Mato Grosso do Sul reabre para o período de 20 a 29 de outubro as inscrições para o processo seletivo 2023. Ao todo são ofertadas vagas para 9 cargos, com salários que variam de R$ 1.480,00 a R$ 8.649,00.

Para essa reabertura de prazo há uma importante novidade: na relação de documentos, tanto o diploma de graduação (frente e verso) ou o histórico escolar completo da graduação ou a certidão/declaração de conclusão de curso, que sejam documentos oficiais emitidos pela instituição de ensino constando a data da colação de grau, poderão servir como comprovação de escolaridade.

“Aqueles que já se inscreveram no período anterior, continuam participando do processo seletivo, não havendo a necessidade de uma nova inscrição. Também não será permitido fazer alterações nas inscrições já enviadas, até porque essa retificação no edital não prejudica quem já enviou a inscrição apresentando a documentação exigida que atenda a comprovação da escolaridade”, detalha a coordenadora do Departamento de Gestão de Pessoas do Senar/MS, Juliana Maidana.

“Entretanto, se o(a) candidato(a), no ato da inscrição deixou de anexar outros documentos exigidos, conforme orientado em edital, será desclassificado”, complementa.

Outro ponto fundamental para que a inscrição seja válida, no caso da vaga exclusiva para PcD (Pessoas com Deficiência) é a extensão do arquivo do laudo médico. “O edital já traz a informação de que o arquivo deve ser anexado em formato PDF. Qualquer outro tipo de formato de arquivo não possibilita a nossa visualização, o que impede a análise documental, indeferindo a inscrição do(a) candidato(a)”, explica Juliana.

As vagas são para nível médio, técnico e superior, sendo: Auxiliar Administrativo Educacional (PcD), Assistente de Marketing, Assistente de Inovação, Analista Contábil, Analista de Serviços Gerais, Analista de Compras e Licitações, Analista de Processos, Supervisor(a) Regional e Consultor(a) de Odontologia.

O processo seletivo acontece em três etapas: a primeira é de análise curricular e documental, a segunda é a prova de conhecimentos e a última é a entrevista individual.

A instituição oferece benefícios como: vale-alimentação, assistência médico-hospitalar, plano odontológico, auxílio-creche, seguro de vida em grupo, assistência funeral e bolsa de estudos.

A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, de segunda à sexta-feira.

Para obter outras informações, consulte o Edital n. 001/2023 e os respectivos comunicados e retificações no site https://www.senarms.org.br/trabalheconosco .

As inscrições devem ser realizadas somente virtualmente no portal do candidato por meio de link.