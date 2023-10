‘Radar’ aponta queda gradativa no tempo médio de permanência do paciente no HRMS

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) realizou na última semana mais uma edição da Reunião de Apresentação, Discussão e Análise de Resultados (Radar) com a presença de representantes de diversos setores e a diretoria da unidade hospitalar para apresentação e análise de indicadores.

Um dos destaques da reunião foi a constatação de uma queda gradual no tempo médio de permanência dos pacientes no hospital ao longo do terceiro trimestre deste ano. Em setembro, o tempo médio de permanência dos pacientes no HRMS registrou 7,3 dias, em comparação com uma média de 7,9 dias em julho e 7,5 dias em agosto.

Os dados levantados pelo Núcleo Interno de Regulação indicam uma tendência de queda em relação à meta estabelecida, que é de 6,44 dias. Esta melhoria no tempo de permanência tem um impacto direto na otimização da rotatividade de leitos, proporcionando uma assistência mais ágil e eficiente aos pacientes.

A queda no tempo de permanência dos pacientes é resultado direto de ações estratégicas adotadas pelo hospital, incluindo aprimoramentos na gestão de alta hospitalar e leitos de retaguarda, além da manutenção do Plano de Contingência de Pacientes (PCP).

Um dos setores que tem acompanhado essa notável redução no tempo de permanência é a Cardiologia. Em julho, a média de tempo de permanência nesse setor foi de 6,1 dias, que diminuiu para 5,4 em agosto e finalmente alcançou a média esperada de 5 dias em setembro, registrando uma média de 4,9 dias. Isso é um claro indicativo do compromisso do HRMS com a melhoria contínua na prestação de serviços de saúde, conforme pontuou a diretora-presidente do HRMS, Marielle Corrêa Esgalha.

Radar

Mensalmente, o HRMS reúne gestores de diversos setores para análise de indicadores usando a ferramenta Radar. O objetivo é monitorar de ações e resultados com base nos indicadores apresentar os resultados das unidades de produção, otimizar a comunicação entre os setores envolvidos no processo e proporcionar maior engajamento entre os gestores e alta gestão, além de acompanhar os processos através de “SQUAD’s” (formação de grupos para avaliação e resolução de problemas).

A diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, Roberta Alves Higa, destaca que a ferramenta é um instrumento crucial para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente.

"Essa é uma nova estratégia que estamos utilizando para otimizar a produtividade do hospital, evitar perdas e melhorar a qualidade do atendimento ao paciente. Estamos adaptando a ferramenta conforme as reuniões estão acontecendo. A proposta é que no próximo 'RADAR' sejam apresentadas resoluções dos SQUAD's estabelecidos nas primeiras reuniões", concluiu.

