Incrições abertas para curso gratuito de pintura em caixa de MDF

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), está com inscrições abertas para um curso de pintura em caixa de MDF, visando promover a capacitação profissional e o aumento da renda doméstica. O curso oferece aulas gratuitas no formato presencial, que serão realizadas de 30 de maio a 02 de junho, das 13h30 às 16h30, no prédio do FAC, localizado na Av. Fábio Zahran, 6.000, na Vila Carvalho.

Com um total de 20 vagas disponíveis, a iniciativa busca criar um ambiente favorável à estruturação e manutenção das famílias que enfrentam dificuldades.

Todo material utilizado será distribuído gratuitamente, ao final, cada participante levará sua confecção para casa, bem como o certificado de participação.

“É uma oportunidade para quem quer iniciar o próprio negócio sem sair de casa. Muitas vezes, por conta dos filhos as pessoas não têm como trabalhar fora. Pensando nisso, oferecemos os cursos de artesanato e culinária para ajudar essas famílias que muitas vezes tem na atividade sua única fonte de renda”, destaca a coordenadora do FAC, Adir Diniz.

Para participar, é necessário realizar as inscrições pelo link fornecido até o dia 29 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis. Após a inscrição, aguarde o contato da equipe técnica do FAC para efetivar a matrícula.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do FAC: 2020-1361. O FAC também está nas redes sociais, para acompanhar as próximas oficinas basta seguir as contas: Instagram @fac.pmcg e Facebook @facpmcg.