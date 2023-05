Instalação de usina vai acelerar pavimentação e tapa-buracos em Campo Grande

Em reunião realizada nesta quarta-feira (24), o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul – Central MS, presidido pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, concluiu as definições para a assinatura do Contrato de Programa para a aquisição e pagamento de uma usina móvel de pavimentação asfáltica e uma pá carregadeira, para atender os municípios que compõem o bloco formado por Campo Grande, Sidrolândia, Jaraguari, Terenos e Dois Irmãos do Buriti.

A usina móvel de pavimentação asfáltica, com capacidade mínima de processamento de 60 a 80 toneladas/hora, será adquirida com o objetivo de acelerar e reduzir custos dos serviços de pavimentação das cidades. O projeto terá investimento de R$ 5 milhões para a aquisição desses maquinários.

Baseado em critérios técnicos, tendo como base a proporção da Receita Corrente Líquida dos municípios, Campo Grande vai destinar R$ 4 milhões, quantia correspondente a 80% do montante; Sidrolândia vai custear R$ 494,1 mil; Terenos, R$ 224,1 mil; Dois Irmãos do Buriti, R$ 156,6 mil e Jaraguari fará o investimento de R$125,2 mil.

O material utilizado e fabricado pela usina é de extrema qualidade e vai garantir agilidade no serviço de asfalto ou tapa-buraco. A instalação da usina garante a autonomia nos serviços que podem acontecer durante todos os dias e turnos.

O Município de Campo Grande vai ceder a área onde será instalada a usina. Uma nova reunião será agendada para o início de junho, quando será feita a assinatura do Contrato de Programa, documento que permite aos municípios realizarem o empenho da verba necessária e, posteriormente, a publicação do edital de licitação. Todo o processo, até a entrega dos equipamentos, deve levar cerca de quatro meses. Acesse também: Ponte de acesso ao Hospital São Julião será liberada amanhã

Com informações da assessoria