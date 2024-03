IHP, com programa Cabeceiras do Pantanal, e IGMA promovem ações ambientais com mais de 100 crianças

O IHP, por meio do programa Cabeceiras do Pantanal, promoveu atividades de sensibilização ambiental com mais de 100 crianças que vivem em Jardim. A atividade é em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, e foi organizada pelo Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim (IGMA). A palestra que mostrou a importância de conservação das nascentes para garantir a saúde do Pantanal e de outros ecossistemas foi promovida pelo biólogo Sérgio Barreto e aconteceu nesta terça-feira (19).

“O intuito é criar, cada vez mais, uma consciência de responsabilidade sobre a conservação da água para essas crianças que integram os trabalhos do Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim. Apresentei para elas, de forma lúdia, como é feito o trabalho do programa Cabeceiras do Pantanal, do IHP, em diferentes municípios, como Jardim, Bonito e Bodoquena, para tentarmos conservar as nascentes dos rios”, explicou Sérgio Barreto.

O Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim já é um parceiro do IHP em projetos que envolvem recuperação de áreas degradadas. Na Serra da Bodoquena, jovens do IGMA participaram de plantio de 5 mil mudas para ajudar na regeneração de nascente do rio Salobra, em um projeto de longo prazo e que tem a parceria da Adoro Farm.

“Essas crianças são parceiras e conhecem sobre recuperação, viram na prática algumas coisas e queremos reafirmar para elas como é necessário garantir a saúde e a conservação das nascentes do nosso Pantanal”, completou Sérgio Barreto.

O coordenador do IGMA, Nisroque da Silva Soares, complementou que a atuação conjunta com o IHP e os pesquisadores do programa Cabeceiras do Pantanal permite engajar crianças e jovens de Jardim para aprenderem sobre meio ambiente e sua conexão com o cotidiano. “Nós temos o projeto chamado Cuidar é Preciso, que atua junto com o Cabeceiras do Pantanal para sensibilizar jovens para entenderem a necessidade de preservação das áreas de nascente.”

Durante toda a semana que envolve o Dia Mundial da Água, as crianças do projeto Cuidar é Preciso ainda participam de plantio de mudas às margens do rio Miranda, têm roda de conversa com a Polícia Militar Ambiental e plantio no córrego urbano Imbaúba, além de trilha aquática de caiaque e coleta de lixo depositado no rio Miranda, no trecho entre a Praia Marli até a Ponte Velha. As ações terminam no sábado (23), com caminhada para coleta de lixo e plantio em área do rio Miranda.

Com informações da Ascom IHP.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: