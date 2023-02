Idoso que caiu de telhado de igreja tem morte confirmada

A morte de Ércio Pessoa de Souza, de 70 anos, foi confirmada nesta quinta-feira (23). Na tarde de ontem (22), o idoso teve uma queda de sete metros, após cair do telhado de uma igreja católica, localizada no Jardim Paulista em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, com a altura da queda, o homem fraturou a coluna e os punhos e sofreu um traumatismo craniano. Equipe do Bombeiros, prestaram os primeiros socorros e realizaram os procedimentos de RCP (Reanimação cardiorrespiratória).

Entretanto, o idoso não resistiu e veio a óbito na tarde de ontem (22), dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, conforme boletim de ocorrência.

De acordo com irmão da vítima, Ercio é carpinteiro e presta serviços para a igreja há muito tempo, inclusive fazendo consertos nos telhados. A suspeita é que o idoso tenha pisado em falso em uma telha, o que provocou sua queda. No momento ele não fazia o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual).

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba e Mariely Barros

