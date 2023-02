“A Quaresma é um momento de preparação e conexão com Deus”, pontua padre Reginaldo

Foi iniciada, nesta Quarta- -Feira de Cinzas (22), uma das épocas mais importantes do catolicismo: a Quaresma. Antecedendo 40 dias da celebração da Páscoa, é considerada um momento de reflexão e conexão espiritual para os católicos.

Reforçando o significado da Quaresma, o reitor do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande, padre Reginaldo Padilha, afirmou ser o período em que os católicos realizam a preparação para a Páscoa – a mais importante festa do calendário litúrgico da Igreja, que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor – considerada o ápice da fé cristã.

“É nesse período que temos a oportunidade de aprofundar na oração, caridade e no jejum, as três dimensões que a Igreja nos orienta, juntamente com atitudes concretas no dia a dia, a sermos pessoas melhores”, destacou ao jornal O Estado.

Nesse período, que termina na quinta-feira da Semana Santa, celebrada de 2 a 8 de abril este ano, os fiéis são convidados a fazerem uma reflexão especial entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos Evangelhos.

Iniciando a Quaresma na casa do Senhor, a dona de casa Marina Gomes, 65 anos, não hesitou em ir à missa logo pela manhã da Quarta-Feira de Cinzas.

“Vim agradecer a vida. São tantas tragédias acontecendo, então acredito ser bastante válido vir agradecer pelo cuidado conosco e já pedir pelos meus.”

Fraternidade e Fome

Foi dado início também à Campanha da Fraternidade 2023, com a qual, pela terceira vez, a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) traz a fome como tema de reflexão durante a Quaresma. Com o tema “Fraternidade e Fome”, e o lema bíblico “Dai- -lhe vós mesmos de comer!” com o objetivo de fomentar ações para minimizar a fome.

