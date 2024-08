Ibama contrata empresas para fornecer água mineral e banheiros químicos para brigadistas no Pantanal

Em algumas áreas de atuação dos brigadistas não tem bases com água mineral e nem banheiros químicos

Brigadistas que atuam no combate aos incêndios do Pantanal terão água mineral e banheiros químicos fornecidos pela superintendência do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) em Mato Grosso do Sul.

Em algumas áreas de atuação dos brigadistas não tem bases com água mineral e nem banheiros químicos.

Devido a situação de emergência, o Ibama não precisará recorrer a licitações para prover estes recursos. A partir de primeiro de setembro a empresa contratada pelo órgão deverá disponibilizar galões de 20 litros de água mineral sem gás, durante um ano. A locação dos banheiros químicos tem previsão de disponibilidade a partir do dia 13 de agosto e 13 de fevereiro de 2025.

Conforme consta no contrato a verba destinada será de R$76 mil reais, sendo R$16,9 mil para água mineral e R$59,1 mil para locação e manutenção de banheiros químicos.

A superintendência também está contratando Empresas que disponibilizem barcos voadeira, feitos de alumínio com motores e reboques, que servirão para transportar os brigadistas e funcionários do Ibama.

As Empresas interessadas e habilitadas podem enviar propostas a partir de hoje, no site de compras do Governo Federal.

