Audiência pública para debater estudo de impacto de vizinhança no Bairro Autonomista acontece na sexta

A audiência pública para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimentono Bairro Autonomista será realizada na próxima sexta-feira(16) às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, na Rua Hélio de Castro Maia, 279, bairro Jardim Paulista.

O empreendimento com capacidade de lotação superior a 600 pessoas (ampliação do Colégio Marista Alexander Fleming) – União Catarinense de Educação, fica localizado no lote 1M, com frente para a Rua Pernambuco, esquina com a Rua Hermelita de Oliveira Gomes, Bairro Autonomista – Processo Administrativo 59295/2024-44.

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) acompanha situação e faz a mediação do audiência. Conforme previsto no Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico.

Contribuições e sugestões acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado pelo empreendedor puderam ser protocoladas na sede da Autarquia, em horário comercial (7h30 às 11h e 13h às 17h30), ou enviadas para o e-mail [email protected].

O período para o envio das contribuições e sugestões foi de 15 de julho a 2 de agosto de 2024.

O Canal do YouTube para acompanhar a audiência e solicitações está disponível neste link.

