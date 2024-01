Hotéis de Campo Grande são mapeados pela Secretaria Municipal de Turismo

Na última segunda(29) a hotelaria de Campo Grande começou a receber visitas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O objetivo é fazer primeiramente o mapeamento dos 62 empreendimentos cadastrados.

Durante as visitas dos técnicos da Sectur são levantadas informações sobre os tipos de serviços oferecidos pelo hotel, capacidade dos espaços para realização de eventos e acessibilidade, atualização de dados cadastrais, entre outras.

A partir desses dados, é possível quantificar os leitos que Campo Grande possui, apontar as opções de atrativos e realizar a programação do carnaval 2024 na cidade. Além disso, esse levantamento permite que a Secretaria formule novas políticas públicas voltadas para o turismo local.

Segundo os dados do Observatório de Turismo de Campo Grande, a taxa de ocupação na Capital está em constante evolução, tendo aumentado mais de 25% após o período da pandemia.

