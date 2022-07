Hospital da Santa Casa recebeu mais de 2,5 mil vítimas de acidentes de trânsito em 2022

De janeiro a junho de 2022, o Hospital da Santa Casa de Campo Grande recebeu 2.509 pacientes que deram entrada, vítimas de acidentes de trânsito e que foram atendidos pela Urgência e Emergência do Pronto-socorro.

Em relação aos perfis dos pacientes, todos neste ano de 2022, deram entrada com lesões mais graves. Pacientes que necessitaram de mais intervenções cirúrgicas, o que gerou uma alta demanda de cirurgias e superlotação nas áreas de internação.

Em todo o ano de 2021, o pronto-socorro do hospital recebeu 2.998 pacientes vítimas de acidente de trânsito, sendo que, destes, 2.334 foram do sexo masculino e 664 do sexo feminino. desses números 1741 ocorrências envolveram motociclistas.

Dos atendimentos no ano passado, houveram 61 óbitos decorrentes do motivo de internação. Acesse também: Motorista com mais de 200 kg de maconha no carro é preso após perseguição policial