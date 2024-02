Homem perde o braço após grave colisão entre carretas

Duas carretas colidiram de forma grave na BR-060, por volta das 18h desta segunda-feira (19) entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, a 277 quilômetros de Campo Grande. Um dos motoristas ficou ferido e precisou amputar parte do braço.

Conforme informações do portal BNC Notícias, eram dois rodotrens Scania 480 (veículo de carga que possui dois ou mais semirreboques e capacidade de até 74 toneladas), que seguiam em sentidos contrários na rodovia.

Um dos motoristas, Jeferson Cassio da Silva, de 38 anos, conversou com o portal local e disse que seguia sentido MS com destino à Paranavaí, no Paraná, quando o outro rodotrem, que transportava combustíveis, invadiu a pista.

Jeferson transportava soja e não sofreu ferimentos graves. Já o motorista do outro veículo ficou gravemente ferido, foi socorrido por testemunhas e levado ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul, a 20 minutos de distância do acidente.

“Pude ajudar socorrer o outro colega motorista e ví que estava bem ferido, com o braço bem machucado. Nascemos de novo”, relatou Jeferson.

O acidente ocorreu próximo ao acesso à Indústria IACO. Equipe do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, saúde e Polícia Militar de Paraíso das Águas estiveram no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada.

