Homem morre após ser esfaqueado em briga em bar

Leandro Linzmeier Silva, de 41 anos, faleceu no último fim de semana na Santa Casa de Campo Grande, vítima de esfaqueamento ocorrido na sexta-feira (12). O incidente aconteceu em um bar localizado no Jardim Tijuca, nas ruas Aicás com a Souto Maior.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros após sofrer ferimentos no abdômen e deu entrada no hospital às 9h30 do dia do ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Leandro teria se envolvido em uma briga no estabelecimento e, ao deixar o local, foi perseguido pelo autor do crime, que desferiu os golpes de faca. O agressor já foi identificado, mas até o momento não foi preso. O caso está sob investigação pela 6ª Delegacia de Polícia Civil.