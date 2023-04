Hemosul da Capital não funcionará na sexta-feira Santa

O Hemosul vai adotar um esquema especial de atendimento na quinta-feira (6), e no sábado (8), apenas na sexta-feira (7), não haverá expediente.

Mesmo com os decretos de ponto facultativo na quinta-feira (6) e feriado nacional na sexta-feira (7), a rede permanece aberta para em horários especiais para receber as importantes doações de sangue que ocorrem no período.

Na quinta-feira, o atendimento ocorre em toda a rede de recebimento de doações de sangue de Mato Grosso do Sul no período da manhã, das 7h às 12h. A única unidade que não haverá expediente é a de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Já na sexta-feira, nenhum Hemosul funcionará devido ao feriado. O retorno ao trabalho ocorrerá no sábado (8), no horário corriqueiro de atendimento desse dia: das 7h às 12h. Esse atendimento será realizado apenas no Hemosul Coordenador, em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, e na unidade de Três Lagoas.

Doadores de todos os grupos sanguíneos são bem vindos. Para doar, basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Além disso, há os critérios tradicionais, elencados logo abaixo:

– ter entre 16 a 69 anos

– pesar 55kg ou mais

– não estar com nenhuma doença respiratória

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.