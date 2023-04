Pescador é detido por pesca predatória após perseguição em rio e autuado em R$ 10,2 mil

Na região conhecida como “Caronal”, a 150 km de Coxim (MS), um pescador foi preso por pesca predatória após tentar fugir em uma embarcação de alta potência quando avistou a Polícia Militar Ambiental.

A prisão foi feita pela equipe motonáutica (jet ski). A região é bastante procurada por pescadores amadores e profissionais. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (5/4).

Durante a abordagem, foram encontrados 360 kg de peixes das espécies pintado e cachara na embarcação, indicando o uso de redes de pesca e a captura de exemplares abaixo e acima das medidas permitidas por lei. Além disso, o barco equipado com um motor de 50 HP também foi apreendido.

O pescador, um homem de 34 anos residente em Coxim, foi preso por pesca predatória e levado para a delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante pelo crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção, mas conseguiu pagar fiança de R$ 6.510,00 e foi liberado.

O indivíduo foi autuado e recebeu uma multa no valor de R$ 10.200,00, a qual será julgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

