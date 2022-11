Guilherme de Pádua, ator que matou Daniella Perez, morre aos 53 anos

De acordo com o pastor Márcio Valadão, líder da Igreja Batista de Lagoinha, Guilherme de Pádua, pastor e ex-ator que matou Daniella Perez em 1992, morreu na noite deste domingo (6) após sofrer um ataque cardíaco aos 53 anos.

Durante uma live no seu Instagram, Valadão foi o primeiro a noticiar a morte de Pádua. “Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta que virou borboleta”, diz o pastor em uma parte do vídeo que circula pelas redes sociais. “Mas agora quando estava lá em baixo, pronto pra subir pra vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha”, afirmou Valadão.

Pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, afirma que o ator Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Perez, morta aos 23 anos em 1992, sofreu um ataque cardíaco é morreu na noite deste domingo, em casa. pic.twitter.com/xvph9JafyL — Renato Souza (@reporterenato) November 7, 2022

A informação também foi confirmada pela assessoria da Igreja Batista de Lagoinha, congregação que foi a responsável por acolher o ex-ator após sair da prisão e o ordenou como pastor em 2017.

Sobre Pádua e Daniella Perez

Guilherme de Pádua ganhou projeção nacional quando participou da novela “De Corpo e Alma”, exibida pela Globo na década de 1990. O ex-ator interpretava Bira, motorista de ônibus e par romântico de Yasmin, interpretada por Daniella, filha da autora Gloria Perez.

Em 28 de dezembro de 1992, o corpo da jovem foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, com 18 perfurações, a maioria na região do coração. As investigações levaram até Guilherme e a sua então mulher, Paula Thomaz. Cada um dos dois foram condenados por homicídio qualificado, com um apena de quase 20 anos de prisão, após o júri popular acatar a tese de que o casal teria premeditado o crime.

A suspeita era de que Paula sentia ciúmes de Pádua, enquanto Guilherme agiu por vingança contra Gloria, pelo seu papel na novela estar sendo reduzido.

Durante os últimos anos, os acusados apresentaram versões diferentes do crime. Thomaz nega ter participado do assassinato. Já Pádua, em depoimento, assumiu a culpa, porém, após um tempo passou a afirmar que Paula teria atacado Daniella no matagal, por causa de ciúmes dos dois durantes as gravações da novela.

O assassinato de Perez voltou a tona quase 30 anos depois, motivada pela série documental da HBO Max, “Pacto Brutal”, que detalhou sobre o crime.

Veja também: Ex-assessora de Marquinhos Trad é presa em flagrante

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.