Gripe e Covid: Três locais realizam plantão de vacinação neste domingo

Para quem ainda não se vacinou para a Covid-19 ou para a Gripe ou outras doenças, shoppings e parque de Campo Grande estarão com plantão de vacinação neste domingo (27). Já as Unidades de Saúde não estarão abertas para vacinação.

Haverá vacinação no Shopping Norte e Sul, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, a partir das 11h até às 19h, sendo que este é o último dia de plantão no local. Além das doses contra a influenza e a Covid, mais 15 outras vacinas estarão disponíveis. É preciso apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS e documento de identificação.

Já no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Consul Asaf Trad, a vacinação começa às 10h com encerramento às 17h. Já no Parque Jacques da Luz a vacinação ocorre até às 16h, apenas com a vacina da Gripe para pessoas a partir dos seis meses.

Conforme a superintendente de vigilância em Saúde de Sesau, Veruska Lahdo, os plantões de vacinação no fim de semana oferecem a oportunidade dos pais e responsáveis atualizarem a caderneta de vacinação das crianças.

“Estamos com essa estratégia de facilitar o acesso à vacinação para a população, com o objetivo de aumentar a cobertura, que está muito baixa em todos os imunizantes”.

Doenças imunopreveníveis

Campo Grande, assim como todo o país, tem observado uma queda na cobertura vacinal de rotina desde o ano de 2016, facilitando, assim, o acesso de doenças que podem ser prevenidas apenas com a administração das doses. Uma dessas doenças imunopreveníveis que tem preocupado atualmente as autoridades em saúde é a Coqueluche, em virtude de um surto da doença pelo qual a Bolívia passa atualmente.

“Já são mais de 600 casos confirmados e, pelo menos, oito óbitos no país vizinho. Desde 2021 não há nenhuma suspeita confirmada na cidade, mas há registros no interior do estado e, por isso, reforçamos a necessidade de manter a caderneta de vacinação das crianças sempre atualizada”, explica Veruska.

