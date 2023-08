Irrigação é ponto-chave para produção agrícola em MS

Mato Grosso do Sul tem potencial para irrigação agrícola de 2,4 milhões de hectares

O 2º Simpósio de Sistemas Intensivos de Produção trouxe dados importantes sobre uma importante ferramenta de cultivo: a irrigação. Esse foi um dos temas do painel “Características do Clima, Potencial e Desafios do Uso de Irrigação em Áreas de Expansão e de Intensificação”, um dos debates se deu por meio do ambientalismo e ecologia frente à agropecuária, aprofundando uma dinâmica em que a irrigação não seja vista como mais uma fonte de desperdício e sim uma aliada no cultivo. Em Mato Grosso do Sul, há pelo menos 2,4 milhões de hectares que podem ser benéficos para uma produção mais efetiva por meio da técnica.

O moderador do painel e pesquisador, Danilton Luiz Flumignan, da Embrapa Agropecuária Oeste, ressaltou que Mato Grosso do Sul tem um alto potencial de irrigação a seu favor. “São 2,4 milhões de hectares. O potencial de irrigação ainda é sub-utilizado, mas está começando uma nova dinâmica. Ainda existe o conceito de que a agricultura ‘estraga’ a água e este é um conceito extremamente equivocado”, afirmou.

De acordo com dados divulgados pela Embrapa, o Brasil deixou de vender 22 milhões de toneladas de soja porque o grão não se desenvolveu, devido à falta de água na safra de 2021/22 – somando os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, a perda foi de US$ 25 bilhões. O primeiro palestrante do painel foi o pesquisador José Renato Bouças Farias.

“Se não tem soja, não tem suíno, frango, ovo. Não vende máquina, apartamento, caminhonete, tudo em função da falta de água. O maior efeito, no final, é sobre quantidade e qualidade da produção agropecuária. Nas últimas safras, houve quebras acentuadas na produção de grãos, em várias regiões do Brasil, o que traz impacto para toda a sociedade, para todo o país”, pontuou.

Para amenizar o problema da redução da disponibilidade de água e a má distribuição das chuvas durante o ano, é possível realizar algumas ações de adaptação para ajustar o sistema produtivo como, por exemplo, a preservação de nascentes, rios e margens dos rios, práticas de conservação de solo e água, como terraços e curva de nível; rotação e diversificação de culturas.

O engenheiro agrônomo Thiago Escobar Falco explica que o consumo dos alimentos provenientes da agricultura tende a aumentar ainda mais. Com isso, na mesa do consumidor, sempre há produtos que provêm do cultivo e, consequentemente, da necessidade da água, ou seja, o alimento passa pelo cultivo, é desenvolvido e chega até a fase da colheita, com todo o auxílio hídrico.

“A tecnologia vem sendo aplicada na área de irrigação, para minimizar os efeitos da falta de água para as plantas, que também já vêm sendo modificadas geneticamente para tolerar períodos de veranicos. Assim, elas não sofrem muito com a falta de água. Tecnologias como mangueira de gotejo, por exemplo, são muito implantadas em hortas e frutíferas, gastando somente o necessário diário para a planta, pois a água é liberada próximo a cada planta, não tendo desperdício”, explica.

O supervisor comercial da Copasul (Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense), Marcelo Dutra, falou sobre a implantação da irrigação. “Estamos no processo de fomento à irrigação há oito anos [na cooperativa]. Estamos num momento de mudança de paradigma. A irrigação já é realidade e tem prioridade, neste momento”, afirmou. Como modelos de irrigação viáveis, ele cita o pivô central na agricultura, jardins, climatização, campos de futebol, aspersores na pecuária para maior conforto animal e na mineração para diminuição de poeira.

Ao contar a área de todos os cooperados da Copasul, há uma extensão de pelo 30 mil hectares de irrigação instalada em Mato Grosso do Sul. No caso da agricultura, Dutra enfatizou a importância de se construir um projeto para a melhor solução, visando atender à necessidade e à expectativa do investidor, ao oferecer o melhor custo-benefício, em função dos recursos e condições existentes.

