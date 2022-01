Grande Dourados: restauração da MS-475 encurta o tempo de viagem

Com asfalto de mais de trinta anos, o Governo do Estado vai investir R$ 24.131.202,17 na restruturação da rodovia MS-475, entre Glória de Dourados e Ivinhema.

Conforme o extrato de contrato publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) de quarta-feira (19), serão 26,912 KM de obra entre a BR-376 e a MS-145.

Nesse trecho está prevista a execução da obra de restauração, adequação da capacidade de tráfego e drenagem da rodovia estadual.

De acordo com o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes, o trecho está muito degradado, mesmo assim é muito usado para quem quer encurtar o tempo de viajem ao Paraná, por exemplo.

A MS-475 soma-se aos investimentos do Governo do Estado na estruturação de outras rodovias da região da Grande Dourados, como a pavimentação da MS-378, entre Fátima do Sul e Caarapó, a restauração da MS-156 e a pavimentação da MS-477, em Dourados.