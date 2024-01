Governo de MS declara estado de emergência em Aquidauana após desastre natural

Nesta sexta-feira, (12) o Governo de Mato Grosso do Sul oficializou o reconhecimento da situação de emergência em partes das zonas urbana e rural do município de Aquidauana. O decreto, assinado ontem (11) pelo governador em exercício José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha, tem validade de 180 dias e abrange áreas que foram recentemente afetadas por um desastre.

O incidente, classificado como ‘Tempestade Local Convectiva – Chuvas Intensas’, motivou a tomada de ações imediatas para atender às necessidades da população local. O reconhecimento da situação de emergência permite a mobilização de todos os órgãos estaduais, que atuarão sob a coordenação da Defesa Civil do Estado nas operações de resposta ao cenário presente em Aquidauana.

Além da atuação coordenada dos órgãos governamentais, o decreto possibilita a convocação de voluntários para reforçar as ações de reabilitação local. Também está autorizada a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, visando facilitar a assistência à população afetada pelo desastre natural.

Uma medida importante prevista no decreto é a permissão para que autoridades administrativas e agentes da Defesa Civil, responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, possam adentrar residências para prestar socorro ou determinar a evacuação imediata em casos de risco iminente. Essa flexibilidade visa garantir uma resposta rápida e eficaz diante das circunstâncias desafiadoras enfrentadas pela comunidade de Aquidauana.

Com informações de Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

