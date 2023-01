Golpe do boleto falso: confira dicas para não cair nessa armadilha

O boleto bancário é uma das formas mais práticas de pagar contas, impostos, tributos, compras e fazer depósitos em contas e carteiras digitais. Por conta disso, o golpe do boleto falso tem feito vítimas por todo o Brasil. Por isso, precisamos ficar sempre atentos para evitá-lo – e o principal meio para se prevenir é a informação.

Caso não raro, circulam pelas redes sociais diversas informações de pessoas que afirmam ter recebido boletos falsos para pagamento do tributo. A principal forma de conferir se a guia que você recebeu é de fato verdadeira leva em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do canhoto.

A situação pode ser bastante convincente, já que os documentos falsificados são muito parecidos com os originais. Eles podem chegar como se fossem uma correspondência do banco, de um prestador de serviço ou uma loja, ou por meio eletrônico (e-mail, SMS, WhatsApp) com links que direcionam a pessoa para uma fatura adulterada.

Como saber se o boleto é falso? Existem 6 critérios que ajudam a identificar se um boleto é verdadeiro ou não. São eles:

1. Código de barras: boletos falsos podem estar com falhas no código de barras – como espaços onde não deveriam ter, dificultando a leitura dos sensores, que exigem a digitação manual.

2. Nome do beneficiário: boletos fraudados podem conter o nome errado do beneficiário (ou escrito de forma incorreta).

3. Dados do beneficiário: qualquer diferença nos dados gerais do beneficiário podem indicar fraude.

4. Valor do boleto: boletos falsos podem vir com pequenas alterações no valor final a ser pago.

5. Forma de envio do boleto: desconfie se você deveria ter recebido o boleto por um canal de atendimento e acabou recebendo por outro.

6. Dispositivo da compra: brechas de segurança em computadores e dispositivos móveis também são portas de entradas para o envio de boletos falsos.

