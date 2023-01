A moda Shakira: aprenda a fazer geleia de morango e sempre tenha o doce na geladeira

Se você não vive embaixo de uma pedra e acompanha as fofocas dos famosos, sabe que uma das separações que está abalando o mundo dos famosos – e até do futebol – é a da cantora Colombiana Shakira e do ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué.

A separação, ao que tudo indica, foi motivada por traições de Piqué contra Shakira. O casal já estava com a relação estremecida, e jornais espanhóis já especulavam as traições do ex-jogador, que durante uma live em casa, deixou a então amante, Clara Chía (que agora lida com o famoso ‘karma’, já que aparentemente Piqué tem uma nova conquista).

Shakira então, já estava desconfiada do marido. O que chamou a atenção da imprensa nos últimos dias foi como a cantora teria descoberto as traições: por meio de um pote de geleia. Ao voltar de uma viagem de trabalho, a cantora, viu que o pote de geleia estava com menos produto. Ela desconfiou: os filhos não comem o doce e o marido não gosta. Foi fácil chegar ao resultado, ela estava sendo traída.

E dessa vez, a musa colombiana não perdeu tempo e lançou a própria versão dos fatos em forma de música, com a canção “BZRP Music Sessions #53”, que alcançou o topo das paradas musicais em todo o mundo. Com trechos como “você me deixou a sogra como vizinha e a imprensa na porta”, Shakira saiu por cima da história e expos a situação com o ex-marido. “As mulheres não choram, as mulheres faturam”, diria a diva.

Para você, que assim como Shakira, que gosta de uma boa geleia e anda desconfiada de alguma situação, que tal apreender como fazer o doce em casa?

Ingredientes:

1 caixinha de morangos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 limão

Modo de Preparo:

Lave bem os moranguinhos, retire o cabo e corte em pedaços menores. Coloque em uma panela e adicione o açúcar e o suco de limão. Leve para cozinhar em fogo baixo e mexa de vez em quando. Assim que der o ponto de geleia já pode desligar o fogo. Agora é só servir! Bom apetite.