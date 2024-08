Gestão autoriza concursos com 810 vagas para a IBAMA e ICMBio

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no DOU desta sexta-feira (30/8) duas portarias assinadas pela ministra Esther Dweck com autorizações de concursos públicos com 460 vagas para o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e 350 para o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Para o IBAMA, são 330 vagas para o cargo de Analista Ambiental e 130 vagas para Analista Administrativo. Já para o ICMBio, são 230 vagas para Analista Ambiental e 120 vagas para Analista Administrativo. Todos os cargos para ambos os órgãos exigem nível superior.

Os responsáveis pela realização do concurso são os próprios órgãos IBAMA e ICMBio, que tem o prazo de seis meses para a publicação do edital. A antecedência mínima entre as publicações dos editais e as realizações das primeiras provas dos certames é de dois meses. O provimento dos cargos está condicionado à homologação dos resultados finais dos concursos e à adequação orçamentária e financeira.

Portaria de autorização de concurso público com 460 vagas para o IBAMA

Portaria de autorização de concurso público com 350 vagas para o ICMBio

