Gabarito preliminar do vestibular 2022 da UEMS já está disponível; confira

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) já disponibilizou nesta terça-feira (11) o gabarito preliminar referente às provas objetivas do seu vestibular. O processo seletivo do ano de 2022, que aconteceu no sábado passado (dia 8 de janeiro), recebeu mais de 6,6 mil inscritos e foi aplicado em 17 cidades do Estado. Ao todo, foram cinco horas de exame, além da redação.

Para conferir o gabarito, basta o usuários acessar o site oficial do certame. Caso o candidato não concorde com o documento, poderá apresentar recurso individual por questão de hoje até amanha (12), às 23h59. Após o prazo, o sistema é fechado. Caso o recurso modifique o resulto de alguma questão, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo.

Ainda de acordo com o edital, o candidato só poderá protocolar uma única vez o seu recurso, que poderá descrever erro material e/ou conteúdo das questões e suas respostas – para tanto, deverá conter relatório e motivação.

Por meio do vestibular, a UEMS oferece 1.191 vagas em 58 cursos de graduação distribuídos em 14 cidades de MS. Entre as graduações “novatas”, tem a oferta de Tecnologia em Logística (Unidade Jardim), Sistemas de Informação (Unidade Nova Andradina), Agronomia (Unidade Maracaju) e Agronomia (Unidade Mundo Novo).