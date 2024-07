Funtrab oferece 4.886 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul a partir de segunda-feira

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anunciou a abertura de 4.886 novas oportunidades de emprego em 35 unidades espalhadas pelo estado, a partir da próxima segunda-feira (22). As vagas incluem estágios, empregos temporários e de tempo integral, conforme comunicado enviado à imprensa.

Em Campo Grande, capital do estado, estão disponíveis 1.943 vagas, incluindo 51 destinadas a pessoas com deficiência e 14 estágios para estudantes do ensino superior.

Entre as diversas oportunidades oferecidas, destacam-se vagas para açougueiro, adesivador, ajudante de obras, babá, caseiro, contador, encanador, eletricista, frentista, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico, motoboy, operador de caixa, padeiro, pedreiro, podólogo, recepcionista, salgadeira, técnico de enfermagem, vendedor e zelador.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, o que exige dos candidatos uma rápida ação para garantir sua participação nos processos seletivos. Para se candidatar, é necessário comparecer à sede da fundação com RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande, a agência da Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A Funtrab ressalta a importância de os candidatos estarem atentos às oportunidades e agirem prontamente para assegurar sua vaga.

