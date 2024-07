Com umidade do ar em índice alarmante, Campo Grande segue registrando altas temperaturas

No último domingo (21), Campo Grande se destacou como a segunda Capital mais seca do Brasil, ficando atrás apenas de Cuiabá. A umidade relativa do ar na capital sul-mato-grossense chegou a alarmantes 15%, um índice bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que situa o nível ideal entre 50% e 60%. De acordo com previsões meteorológicas, essa condição deve persistir no início desta semana, sem expectativa de chuva.

Além de Campo Grande, outros municípios do Mato Grosso do Sul também registraram baixos índices de umidade no domingo: Corumbá e Miranda com 14%, Coxim, Sonora e novamente Corumbá com 15%, e Jardim e Porto Murtinho com 16%.

A OMS alerta que a baixa umidade do ar pode trazer diversos prejuízos à saúde, como problemas respiratórios e desidratação. Para minimizar esses efeitos, é recomendável que a população se hidrate constantemente e evite atividades físicas intensas durante os períodos mais quentes do dia.

Na manhã desta segunda-feira, Campo Grande apresenta céu claro e temperatura de 21ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para hoje é de 32ºC, com tendência de se manter até quarta-feira.

Para a região pantaneira, as máximas esperadas são de 34ºC em Corumbá, Coxim e Porto Murtinho, e 36ºC em Aquidauana. No sul do estado, as temperaturas podem chegar a 30ºC em Ponta Porã e 31ºC em Dourados.

Outras previsões de temperatura para esta segunda-feira incluem 31ºC em Nova Andradina e Naviraí, 32ºC em Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Paranaíba e Ivinhema, e 33ºC em Três Lagoas e Bonito.

Diante deste cenário, as autoridades reforçam a importância de cuidados redobrados com a saúde e bem-estar da população, considerando as condições climáticas adversas e a persistente falta de chuvas.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram