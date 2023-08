‘Funtrab na Comunidade‘ na Perpétuo Socorro é prorrogado para mais duas semanas

Por conta da grande procura de trabalhadores, a Funtrab prorrogou a permanência no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do projeto que oferece oportunidades de emprego. Idealizado pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul para aproximar os serviços oferecidos à população, “Funtrab na Comunidade” foi realizado durante quatro quartas-feiras naquele santuário e agora ficará por mais duas semanas.

A continuidade da ação tem o objetivo de ajudar pessoas como o pedagogo Benildo Gualberto, de 60 anos, que morou 31 anos na Capital, se mudou para tentar uma vida melhor em Paranaguá (PR) e agora está de volta. Pós-graduado com duas especializações, há quatro meses voltou a morar em Campo Grande e pretende voltar a atuar na área. “Vou tentar uma recolocação no mercado de trabalho como assistente de coordenação, uma das vagas oferecidas pela faculdade, para ajudar no sustento de um de meus três filhos que mora aqui comigo”, conta.

Cerca de 25 mil pessoas frequentam na quarta-feira o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma das igrejas mais belas de Campo Grande, com novenas realizadas de hora em hora, das 6 às 23 horas.

O padre Reginaldo Padilha ressalta a importância de disponibilizar as oportunidades aos trabalhadores. “ O trabalho dá dignidade à pessoa humana e nós tivemos a oportunidade de estender esta bela parceria por mais duas quartas-feiras”, destaca o reitor do Santuário.

Para o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, a ação vai continuar por conta do bom desempenho do projeto. “Nossa parceria Funtrab – Perpétuo Socorro foi um sucesso! Muita gente nos procurou para poder achar uma vaga. É através dessa parceria com a comunidade que podemos levar esse bom momento da economia ao cidadão de Mato Grosso do Sul”, comemora Ademar Jr.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), se empenha em integrar as ações na área do trabalho, na formulação e execução de Políticas Públicas de amparo ao desempregado, geração de emprego e renda, melhoria das relações do trabalho, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação social e profissional.

Nas próximas quartas-feiras (16 e 23 de agosto), a Funtrab volta a realizar o atendimento no CAD (Centro de Atendimento ao Devoto) do santuário, das 13 às 17 horas.

Com informações do Governo de MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram