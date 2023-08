Corumbá promove atividades da Semana Municipal da Juventude até 19 de agosto

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania/Gerência das Políticas Públicas para a Juventude, promove no período de 14 a 19 de agosto, a Semana Municipal da Juventude.

A programação prevê a realização de apresentações de aula de jiu-jitsu e defesa pessoal; de dança urbana com break funk; palestra sobre empreendedorismo e entrega do ID Jovem.

Instituída pela lei municipal n° 2.826/2022, a Semana Municipal da Juventude integra o Calendário de Eventos Oficiais de Corumbá. De acordo com Legislação, a Semana tem como principal objetivo a conscientização da Juventude para o seu papel cidadão e para sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, além da formação dos jovens nas dimensões social, política, cultural, educacional e pessoal.

Na Semana Municipal da Juventude poderão ser ministradas palestras socioeducativas, bem como seminários e debates a serem desenvolvidos no âmbito do Município e extensivos a toda a juventude, abrangendo os seguintes temas: problemas de saúde causados pelo uso de drogas, álcool e cigarro; doenças sexualmente transmissíveis; prostituição infantil; relacionamento familiar; debates sobre a prática saudável de esportes; e outros temas afetos à Juventude, como pedofilia e cyberbulling. Confira abaixo a programação completa.

Semana Municipal da Juventude:

15/08/2023 – terça-feira

*Apresentação do Projeto Transformar

CRAS II- Rua José Maciel de Barros com a Rua 21 de Setembro, bairro Guatós

10 horas

16/08/2023 – quarta-feira

*Apresentação de aula de jiu-jitsu e defesa pessoal

Rua Dom Aquino/com a Rua Antônio Maria

17 horas

17/08/2023 – quinta-feira

*Apresentação de Dança Urbana com Break Funk

CRAS Albuquerque

Praça CEU

10 horas

18/08/2023 – sexta-feira

*Entrega do ID Jovem/Plestra de Empreendedorismo

PCAF

Rua 13 de Junho n° 2660, bairro Dom Bosco

15 horas

19/08/2023 – sábado

*Campeonato de Skate e Dança

Complexo Poliesportivo

Rua Porto Carrero

16 horas

Com informações da Prefeitura de Corumbá

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram