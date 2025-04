Funsat oferta 2.039 vagas de trabalho nesta terça-feira (22)

Após os feriados da Sexta-Feira Santa (18 de abril), e Tiradentes (21 de abril), a Funsat ( Fundação Social do Trabalho) retorna às atividades da sua Agência de Intermediação, com ofertas de emprego de 218 anunciantes de Campo Grande. Empresas que recrutam em 181 profissões diferentes, descritas em 2.039 vagas disponíveis na terça-feira (22).

O painel geral de seleções que engloba procuras por acougueiro (35 postos), alimentador de linha de produção (16 postos), assistente de vendas (13 postos), atendente de padaria (25 postos), auxiliar de cozinha (20 postos), auxiliar de linha de produção (65 postos), confeiteiro (4 postos), cumim (11 postos), fiscal de prevenção de perdas (22 postos), motorista carreteiro (32 postos), operador de caixa (199 postos), pedreiro (98 postos), além de 57 vagas para servente de obras.

Fazer parte dos 1.315 anúncios de “perfil aberto”, sete destaques apontados pela Fundação. Lista da modalidade que contrata sem exigir experiência, em buscas por ajudante de eletricista (5 postos), auxiliar de contabilidade (2 postos), auxiliar administrativo (1 posto), cuidador de idosos (4 postos), frentista 4 postos), repositor em supermercados (165 postos), e ainda quatro vagas ativas para vendedor interno.

Já, prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência), o órgão informa 23 recrutamentos, de oito funções diferentes: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor em supermercados (5), repositor de mercadorias (2), vendedor interno (1).

Serviço: o horário de atendimento da Funsat para consulta às oportunidades é das 7h às 17h. O órgão está localizado à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, onde o cidadão tem acesso a um serviço gratuito para as candidaturas, viabilizado pela Prefeitura de Campo Grande. Veja abaixo o quadro de profissões e vagas do expediente da terça-feira (22):

