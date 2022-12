Funsat na Praça Ary Coelho terá 200 vagas para contratação

Com mais de 200 oportunidades para contratação imediata, a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (8), mais uma edição da “Funsat Atende”, em parceria com o Grupo Pereira.

O atendimento será na Praça Ary Coelho, localizada entre a Avenida Afonso Pena e Rua 15 de Novembro, das 08h às 14h. As oportunidades são para compor o quadro de colaboradores em diversas áreas das novas lojas Comper Itanhangá e Fort Cônsul Assa.

O Grupo Pereira oferece salário mais benefícios como Assistência odontológica, Alimentação na empresa, Vale transporte e Seguro de vida;. os contratados terão a possibilidade de horário de trabalho com escala flexível 12×36, Suporte social (Assistência Social, Jurídica, Financeira, Psicológica e Previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, Kit maternidade, Cartão da empresa (Vuon) com desconto em compras para funcionários, Empréstimo consignado (após 1 ano na empresa), Convênios com desconto para educação, ensino, lazer e saúde) e benefícios de produtividade (determinadas funções).

Somente algumas vagas específicas exigem experiência e a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental completo. Para concorrer às vagas é necessário comparecer no evento com um comprovante de residência, os documentos pessoais e carteira de trabalho e, caso não possua o documento, a Funsat fará a emissão no local, para isso é necessário um e-mail ativo com senha.