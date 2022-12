Crianças vítimas de abuso sexual passam tarde de diversão em ação do Hook Bar e Funasph

Cerca de 50 crianças atendidas pelo projeto da Funasph (Fundação de Assistência a Pessoa Humana) tiveram, nesta quarta-feira (7), uma tarde divertidas e de muitas brincadeiras no Hook Beers Park em Campo Grande.

Elas também ganharam presentes de natal da Fundação Telefônica Vivo. A ação foi para proporcionar o momento para crianças que foram vítimas de abuso sexual ou viveram situações na família.

“Crianças que sobreviveram ao abuso sexual ou que tiveram algum familiar que passou por esse trauma, ficam afetados em suas emoções, em especial como se a alegria fosse arrancada, e foram invadidos de medo, raiva e tristeza. Ações que promovem diversão para os que estão sofrendo em decorrência dos traumas veem como uma invasão só que de alegria e fantasias, essenciais para a Infancia de todo ser humano”, destaca Viviane Vaz, coordenadora do projeto.

Para Rafael Santana, um dos sócios do Hook, o momento é dê muita alegria e comunhão. “Toda a equipe fica envolvida, pessoal da cozinha, nossas monitores, garçons, equipe de salão e isso é gratificante porque é como se pudéssemos confraternizar com as crianças e também fazer o bem”.

No local, as crianças puderam brincar no maior parque in door em bares do país. Também é servido lanche e eles tem aproveitam todos os brinquedos disponíveis que agradam crianças de todas as idades.